Израиль запускает кампанию по борьбе с программами-вымогателями

Израиль запускает кампанию по борьбе с программами-вымогателями, поскольку атаки становятся все более смелыми и частыми.

Национальное управление кибербезопасности Израиля начало обширную кампанию по повышению осведомленности общественности об опасностях атак программ-вымогателей и предоставлению частным лицам и предприятиям рекомендаций о том, как защитить себя.

«Атаки программ-вымогателей в последнее время стали самыми распространенными в мире кибератаками на организации и компании, причем особенно привлекательными целями являются малые предприятия и технологические компании», — говорится в заявлении управления.

Кампания, запущенная на радио и цифровых платформах, основана на свидетельствах и реальных случаях, когда компании подверглись атаке и несли серьезные убытки.

В заявлении говорится, что владельцы бизнеса, принимающие участие в кампании, некоторые из которых использовали свои личные данные, согласились рассказать свою историю, чтобы помочь другим компаниям подготовиться и защитить себя.

Отметим, что атака программ-вымогателей, обычно с целью финансового вымогательства, состоит в том, что специальная программа блокирует и шифрует информацию в компьютерных системах и требует определенной суммы за ее раскрытие.

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