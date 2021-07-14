Израиль запускает кампанию по борьбе с программами-вымогателями

19:15, 14 июля 2021
Новости Израиля, Технологии, Zahav
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Хакеры
Фото: pixabay.com

Израиль запускает кампанию по борьбе с программами-вымогателями, поскольку атаки становятся все более смелыми и частыми.

Национальное управление кибербезопасности Израиля начало обширную кампанию по повышению осведомленности общественности об опасностях атак программ-вымогателей и предоставлению частным лицам и предприятиям рекомендаций о том, как защитить себя.

«Атаки программ-вымогателей в последнее время стали самыми распространенными в мире кибератаками на организации и компании, причем особенно привлекательными целями являются малые предприятия и технологические компании», — говорится в заявлении управления.

Кампания, запущенная на радио и цифровых платформах, основана на свидетельствах и реальных случаях, когда компании подверглись атаке и несли серьезные убытки.

В заявлении говорится, что владельцы бизнеса, принимающие участие в кампании, некоторые из которых использовали свои личные данные, согласились рассказать свою историю, чтобы помочь другим компаниям подготовиться и защитить себя.

Отметим, что атака программ-вымогателей, обычно с целью финансового вымогательства, состоит в том, что специальная программа блокирует и шифрует информацию в компьютерных системах и требует определенной суммы за ее раскрытие.

Ранее Курсор сообщал, что иранские хакеры утверждают, что взломали израильский стартап Habana Labs.

Кроме того, наш портал писал, что хакер раскрыл секрет Windows.

Автор материала:
Аарон Кальвин

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