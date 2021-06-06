Израильская полиция одобрила марш под флагом Иерусалима

Израильская полиция одобряет парад флага Иерусалима, запланированный на четверг.
Об этом сообщает Times of Israel.
Силовые структуры представят рекомендации политическому эшелону, говорится в сообщении.
Марш флага, вызывающий споры ежегодный парад, был перенесен на четверг после того, как он был отменен в середине мероприятия 10 мая, в День Иерусалима, когда ХАМАС выпустил ракеты по городу, положив начало 11-дневным боевым действиям между Израилем и палестинскими террористами в Газе.
Министр обороны Бенни Ганц вчера дал понять, что потребует отмены марша, который поддерживают некоторые политические союзники премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Нетаниягу, которому грозит смена премьер-министра в случае приведения к присяге так называемого «Блока перемен», еще не дал публичных комментариев по этому поводу.
Ранее Курсор сообщал, что ФАТХ призывает защитить Иерусалим от еврейского марша. ФАТХ призывает своих членов мобилизоваться, чтобы противостоять запланированному еврейскому националистическому маршу через Старый город Иерусалима в четверг.
Также сообщалось, что полиция арестовала двух палестинских активистов из Шейх-Джараха. В воскресенье израильская полиция задержала двух видных палестинских активистов, которые стали лицом кампании по прекращению выселения палестинцев из очага возгорания в восточном Иерусалиме. Сторонники Муны и Мохаммеда эль-Курда, которые являются близнецами, заявили, что их задержание является частью более широких усилий Израиля по прекращению противодействия выселению в Шейх-Джарахе.