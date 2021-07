Израильские биологи считают, что COVID-19 не связан с летучими мышами

В Лаборатории летучих мышей, которая находится в саду зоологических исследований им. И. Мейера Сегальса при Тель-Авивском университете, ученые проводят исследования самых разных летучих мышей — единственных млекопитающих, способных летать.

Исследование было недавно опубликовано в the Annals of the New York Academy of Science.

Во всем мире насчитывается более 1 400 видов летучих мышей. Большинство из них ведут ночной образ жизни и редко контактируют с людьми. Некоторые из них полезны для окружающей среды, поскольку они едят много насекомых и даже помогают рассеивать семена и опылять цветы.

Пока что ученым не удалось найти никаких доказательств связи летучих мышей с вирусом, но оказалось, что эту связь практически невозможно развеять.

«До сих пор нет доказательств связи между летучими мышами и COVID-19. То, как научное сообщество поддержало эту теорию, было просто возмутительным. Это нанесло огромный ущерб летучим мышам во всем мире, особенно в Китае»», — сказала Майя Вайнберг, ветеринарный врач и кандидат наук из лаборатории летучих мышей профессора Йоси Йовеля.

Недавнее исследование, проведенное Вайнбергом и докторантом Тель-Авивского университета доктором Келси Морено, может иметь далеко идущие последствия для выяснения происхождения COVID-19.

Ученые выяснили, что больные летучие мыши сохраняют социальное дистанцирование, возможно, для того, чтобы предотвратить распространение массового заражения в своих колониях.

Чтобы наблюдать за их поведением, исследователи наблюдали за двумя колониями египетских летучих мышей: одна живет в неволе в вольере, а другая — в естественной среде обитания. Исследователи вводили бактериоподобный белок нескольким летучим мышам в каждой колонии, что имитировало иммунный ответ, вызывающий симптомы болезни.

«Мы были очень удивлены, увидев, что больные летучие мыши активно дистанцируются. Мы думали, что группа будет единственной, кто будет держаться подальше от больных летучих мышей, но вместо этого именно больные летучие мыши активно держались подальше от других в колонии. Это действительно нетипичное поведение для дикого животного, которое обычно пытается скрыть свою болезнь», — сказала Вайнберг.

Хотя происхождение вируса COVID-19 остается загадкой, некоторые предполагают, что ученый из Китая, изучавший коронавирусы в Ухане, возможно, случайно допустил утечку штамма коронавиурса, что вызвало всемирную вспышку. Примечательно, что Уханьский институт вирусологии расположен недалеко от самого раннего известного эпицентра вспышки, но Пекин категорически опроверг эту теорию.

Тем не менее, Вайнберг считает, что возможно, что ученый, который рискнул глубоко проникнуть в дикую природу Китая, чтобы собрать образцы вируса, мог невольно выпустить его на волю.

«Пока мы держимся на расстоянии от летучих мышей и позволяем им оставаться в уединенной естественной среде обитания… тогда мы не будем подвергаться воздействию патогенов, от которых у нас нет защиты», — подчеркнула она.

Другие биологи Лаборатории летучих мышей изучают биомеханику летучих мышей, в том числе их использование эхолокации и сонарных лучей.

Кандидат в докторантуру Офри Эйтан и его команда проводят поведенческие эксперименты с летучими мышами в безэховой камере — комнате, которая предназначена для поглощения отражений звука.

«В этой полетной комнате мы используем два метода, которые могут помочь нам понять сенсорное поведение летучих мышей», — сказал Эйтан.

Эйтан, как и Вайнберг, подчеркнул, что летучие мыши не были связаны с пандемией: «Мы пытаемся показать людям, что летучие мыши — гораздо более невероятные существа, чем они думали».

Вайнберг надеется, что проводимые лабораторией новаторские исследования в конечном итоге помогут убедить людей в том, что летучих мышей не следует бояться.

