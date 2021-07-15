Израильский клуб отказался от товарищеского матча с Барселоной

Владелец израильской команды говорит, что испанская футбольная команда настаивала на проведении игры не в Иерусалиме.

Владелец «Бейтар Иерусалим» заявил, что отменил предсезонный товарищеский матч с футбольным клубом «Барселона», запланированный на следующий месяц, после того, как каталонская команда настояла на том, чтобы игра проводилась не в Иерусалиме.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«С большим сожалением мне пришлось отменить игру с Барселоной», — написал Моше Хогег в своем сообщении на Facebook.

«После того, как я получил контракт для подписания, в котором говорилось о недвусмысленном требовании, чтобы игра не проводилась в столице, Иерусалиме, и нескольких других требованиях, которые мне не нравились. Я спал с тяжелым сердцем, много думал и решил, что сначала в общем, я гордый еврей и израильтянин», — скзаал он.

«Игра против «Бейтар Иерусалим» должна состояться в Иерусалиме. Я не сержусь на Барселону. Они не политический клуб и не заинтересованы в том, чтобы принимать участие в нашем конфликте здесь. Наши отношения останутся хорошими. Это очень трудное решение, но после консультации с мэром Моше Лионом я считаю, что это правильное решение», — написал Хогег.

Игра должна была состояться 4 августа на иерусалимском стадионе Тедди.

Депутат Объединенного списка Сами Абу Шехадех в начале этого месяца опубликовал открытое письмо к клубу с призывом отменить игру, сославшись на поддержку палестинцами «Барселоны» и печально известных фанатиков-расистов среди сторонников «Бейтар Иерусалим». В четверг он приветствовал объявление об отмене игры.

«После того, как мы оказали большое давление на Барселону, клуб решил отменить игру против« Бейтар Иерусалим », — сказал он, согласно 12-му каналу.

Это был бы первый предсезонный матч «Барселоны» в Израиле.

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