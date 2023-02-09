Израильтянам стоит «бояться»: министр-ультраортодокс выступил со скандальным заявлением

Ультраортодоксальный депутат Хаим Битон, министр в минобразования, заявил в среду на собрании представителей образования, что Государство Израиль дискриминирует ультраортодоксальную общину и пытается ее подавить, но высокий уровень рождаемости в этой общине делает эти усилия бессмысленными.

Многие из примерно 450 человек, присутствовавших на мероприятии в Эйлате, вышли в знак протеста против высказываний Битона.

Обращаясь к толпе, Битон заявил, что 40 процентов израильских первоклассников принадлежат к ультраортодоксальной, или харедимской, общине, члены которой составляют около 13,5 процента всего населения Израиля, согласно последнему статистическому правительственному анализу, опубликованному в прошлом месяце.

«Если вы этого не знали и недостаточно боялись, то бойтесь больше», — сказал он, продолжая утверждать, что в Израиле предпринимаются попытки снизить ультраортодоксальную рождаемость.

Битон сказал, что новая жесткая религиозная коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу «пришла, чтобы воспитать следующее поколение Государства Израиль, и я говорю это здесь как очень гордый харедим».

Битон заявил, что поведение Государства Израиль по отношению к ультраортодоксальному сообществу и то, как оно рассматривалось в последние десятилетия, особенно в последнюю декаду, указывает на то, что здесь существовала некая тенденция, согласно которой ультраортодоксальный сектор подавляли, а рождаемость пытали снизить.

«Люди поняли, что ультраортодоксальная общественность растет, и вместо того, чтобы ее убивать, ее можно принять», — сказал он.

В коротком видео с конференции, опубликованном в социальных сетях, видно, как многие из присутствующих встают и выходят из зала.

מהומה בכנס מנהלי אגפי חינוך ברשויות: השר במשרד החינוך חיים ביטון: "40 אחוז מתלמידי כיתות א הם חרדים. אם לא פחדתם מספיק תפחדו יותר, קיוויתם שתהיה פחות ילודה". ביטון ספג צעקות מהקהל שיצא מהאולם: "אנחנו לא מפחדים אנחנו רוצים שתלך לעבוד! בושה, פופוליסט."@GLZRadio pic.twitter.com/PQ5KYZ5ZZ0 — Yuval Miller || יובל מילר (@milleryuval_) February 8, 2023

В заявлении Национальной родительской ассоциации говорится, что она «ожидает, что министр образования Хаим Битон будет работать над объединением людей, а не создавать раскол среди населения Израиля».

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