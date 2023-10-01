Женщина купила халу в ближайшей пекарне и была шокирована сторонним «ингредиентом».

Женщина с юга страны пошла в пекарню в своем районе, чтобы купить халу, но когда она вернулась домой, ее ждал неприятный сюрприз.

47-летняя Михал Барам из Ашкелона рассказала о тошнотворном инциденте, произошедшем с ней в минувшую пятницу, в группе Facebook, в которой насчитывается около 502 000 участников. Позже с ней связалась газета «Maariv».

«Я купила халу в пекарне рядом с домом, в месте, где покупаю регулярно. Когда пошла резать халу, я увидела что-то черное внизу. Я привыкла видеть, что дно время от времени подгорает, поэтому не сразу поняла, что это», — сказала она изданию.

Через мгновение женщина поняла, что это таракан, который, видимо, был на противне и прилип к тесту. Он испекся вместе с купленной ею халой.

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