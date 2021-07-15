Кнессет отклонил законопроект о лишении террористов гражданства

Член парламента и депутата «Ликуд» Ави Дихтер, один из авторов закона, заявил: «Сегодня правительство доказало, что оно является заложником арабских партий. Мы не успокоимся. Этот закон будет принят».

Законопроект об отмене гражданства и резидентства террористов, получающих стипендии от Палестинской администрации, не прошел предварительное чтение в Кнессете. При этом 50 депутатов проголосовали за закон, а 63 — против.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Голосование состоялось после того, как министр внутренних дел Айелет Шакед из партии «Ямина» нарушила ранее заключенное соглашение с депутатом Религиозной сионистской партии Орит Строк, который вместе с депутатом «Ликуд» Ави Дихтером представил закон, отказавшись отложить голосование на две недели.

Премьер-министр Нафтали Беннет даже не явился на голосование. Законопроект не прошел предварительное чтение, хотя Шакед назвала закон подходящим и заявила, что в принципе поддерживает лишение террористов гражданства. Шакед даже подписалась под законопроектом до своего назначения министром правительства.

По сообщениям СМИ, члены коалиции предложили Дихтеру и Строку прийти к соглашению по предложенному закону и вынести его на голосование в согласованную дату. Согласно источникам коалиции, они проголосовали против законопроекта, потому что Дихтер и Строк нарушили соглашение, когда внесли его на предварительное голосование.

В соответствии с принципами закона, любой гражданин Израиля или постоянный житель, приговоренный к тюремному заключению за террористическую деятельность, который, как было доказано, получал стипендии за свои действия от ПА или от ее имени, теряет свое гражданство или статус постоянного жителя, который должен быть отменен министр внутренних дел. Такое лицо будет освобождено непосредственно на палестинские территории после отбытия срока тюремного заключения.

В преамбуле законопроекта говорится: «Многие люди, имеющие израильское гражданство или вид на жительство в настоящее время, получают ежемесячные выплаты от властей ПА в качестве дохода и компенсации за совершение террористических актов. Эти зарплаты постепенно увеличиваются по мере того, как они служат в тюрьме».

«Невозможно представить, чтобы израильские граждане и жители, которые не только предали страну и общество Израиля, но также согласились принимать и продолжать получать выплаты от ПА в качестве заработной платы за совершение террористического акта, продолжали бы иметь израильское гражданство или вид на жительство. Лишение чьего-либо гражданства или места жительства — нетривиальный вопрос. Поэтому настоящее предложение придает решающее значение соображениям министра внутренних дел относительно действий человека», — говорится в преамбуле.

Дихтер заявил: «Должен быть закон, который гласит, что вы не можете стоять одной ногой в финансовом отношении в Рамалле и одной ногой как гражданин Иерусалима. Этого не произойдет».

«Те, кто платит зарплату террористам, также предоставят им гражданство. Если бы министерский комитет, который обсуждал вопрос о законодательстве в воскресенье, решил обсудить предложенный мной закон в течение еще двух недель, я бы принял его и понял. Поскольку они отложили закон после четырехмесячного обсуждения мы решили вынести закон на пленум Кнессета», — добавил депутат.

«Это было голосование для определения лишения гражданства израильских террористов, которые получают зарплату от палестинской администрации без каких-либо уловок: закон, простой и понятный. Сегодня правительство доказало, что оно находится в плену у арабских сторон, и это действительно так. как нам нужно будет обращаться с ним, то есть как с заложником. Мы не успокоимся. Этот закон будет принят», — отметил он.

Шакед сказал: «Это действительно хорошие предложения, которые имеют большой смысл, и я тоже их подписала. Инициаторы закона согласились на двухнедельную отсрочку, и когда не было ясно, что соглашения будут достигнуты в течение двух недель, они решили вынести предложение на голосование, которое, как было сказано, было отклонено».

Ранее Курсор писал, что оппозиция в Кнессете договорилась о поддержке со стороны Объединенного списка. Депутатам фракции Ликуд под руководством Биньямина Нетаниягу на пару с ультраортодоксальными партиями ШАС и Яадут а-Тора удалось достичь соглашения с арабской фракцией Объединенный список.

Курсор уже сообщал, что Ликуд осудил Беннета за то, что он не представил никаких решений в отношении эпидемии коронавируса.