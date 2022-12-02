Коалиционное соглашение Нетаниягу и Смитрича: обнародованы детали сделки

Согласно коалиционному соглашению, глава Религиозного сионизма будет министром финансов в течение двух лет, а партия также получит влиятельную должность для продвижения спорной судебной реформы.

Назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу предоставил главе Религиозного сионизма Бецалелю Смотричу широкие полномочия в отношении израильских поселений и палестинского строительства на территории Иудеи и Самарии в рамках коалиционного соглашения, подписанного накануне между партиями Смотрича и Нетаниягу.

Согласно соглашению, власть над отделами поселений и открытых земель в мощном подразделении гражданской администрации и координатора деятельности правительства на территориях (COGAT) будет передана министру религиозного сионизма в Министерстве обороны, подтвердил представитель партии.

по сообщению 12-го канала, этим министром, скорее всего, будет сам Смотрич, который также возьмет на себя управление казначейством в соответствии с соглашением, хотя партия заявила, что это еще не согласовано.

Это назначение даст Религиозному сионизму контроль над ключевыми аспектами гражданской жизни в зоне C Иудеи и Самарии, включая части гражданской администрации, управляющие там израильским и палестинским строительством. Перспектива передачи таких полномочий Религиозному сионизму с его повесткой дня, выступающей за «аннексию», была подвергнута критике некоторыми как равносильная аннексии территорий Иудеи и Самарии.

Первоначально Смотрич претендовал на пост министра обороны на коалиционных переговорах, но Нетаниягу, как сообщается, под давлением США решил не доверять управление столь важным министерством ультраправому политику. Предоставление Смотричу или его партии должности младшего министра в Министерстве обороны с широкими полномочиями на территории Иудеи и Самарии, тем не менее, представляет собой передачу обязанностей, обычно возложенных на министра обороны, под его контроль.

Это важное достижение для Смотрича и потенциальный источник трений, учитывая безоговорочную поддержку лидером Религиозного сионизма расширения поселений и жесткую позицию в отношении палестинцев.

Подписанное в четверг после серии тупиков и длинных встреч соглашение также дает партии Смотрича Министерство финансов, дополнительное министерство для выполнения неуказанных «национальных миссий» и влиятельную позицию для проведения судебной реформы через Кнессет, помимо других видных ролей.

Назначение министра Религиозного сионизма главой отдела поселений COGAT может привести к изменению командной структуры критического подразделения. Вместо того, чтобы обращаться к министру обороны за изменениями, министрам придется обратиться к министру Религиозного сионизма по согласованию с Нетаниягу.

В заявлении, опубликованном партией «Ликуд», объявляющем о сделке, говорится, что министр будет «отвечать за урегулирование в Иудее и Самарии». В заявлении «Ликуда» подтверждается, что министр религиозного сионизма в Министерстве обороны будет работать в координации с Нетаниягу.

В дополнение к контролю его партии над еврейскими зданиями и уничтожению несанкционированных палестинских построек в зоне C Иудеи и Самарии, Смотрич будет выполнять функции министра финансов по очереди с лидером ШАС Арье Дери, который, как ожидается, начнет работу в министерствах внутренних дел и здравоохранения после того, как правительство примет закон о предоставлении Дери места в кабинете министров, несмотря на его условный приговор за налоговые правонарушения.

Депутат от Религиозного сионизма Симха Ротман возглавит влиятельный комитет Кнессета по конституции, закону и правосудию, ключевой этап законодательной реформы. Сторонники жесткой линии Смотрича также получат Министерство алии и абсорбции и недавно созданное Министерство национальных миссий, обязанности которых еще предстоит уточнить. Ожидается, что депутат Офир Софер будет министром алии, а член парламента Орит Строк возглавит Министерство национальных миссий и, возможно, позже перейдет в другое министерство.

Дополнительные области соглашения между сторонами охватывают «еврейскую идентичность, образование, право, поселение и общество», но в заявлении «Ликуда» это не уточняется.

Подписав соглашение, Нетаниягу из «Ликуда» заявил, что оно представляет собой «еще один важный шаг, который приближает нас к созданию национального правого правительства, которое позаботится обо всех гражданах Израиля».

Смотрич назвал сделку «историческим шагом» на пути к формированию «еврейского, сионистского и национального» правительства, которое, по его словам, должно реформировать судебную систему, развивать поселения и «укреплять еврейскую идентичность в духе религиозного сионизма».

Ранее Курсор писал, что Смотрич и Нетаниягу подписали коалиционное соглашение. Нетаниягу назвал это важным шагом, который «приближает нас к формированию националистического правого правительства».

Курсор сообщал, что Мансур Аббас назвал «фашистским» правительство Нетаниягу, Смотрича и Бен-Гвира. Глава РААМ считает, что «правительство во главе с Нетаниягу — это катастрофа для палестинского народа».

Наша редакция писала, что Бен-Гвир отреагировал на подписание коалиционных соглашений: что он сказал.