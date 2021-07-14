Коалиция отклонила законопроект о выплате компенсации жертвам катастрофы на горе Мерон

Коалиция заявила, что ещё не сформулировало свою позицию по этому вопросу.

Предложение о выплате компенсации семьям жертв катастрофы 30 апреля на горе Мерон, в результате которой 45 человек погибли и более 150 получили ранения, не прошло предварительное голосование в Кнессете.

Об этом пишет Times Of Israel.

Законопроект, внесенный оппозиционным депутатом Яаковом Ашером (Яадут а-тора), отклонен коалицией 59-55, поскольку правительство заявляет, что еще не сформулировало позицию по этому вопросу.

Он предложил создать основу для оказания помощи жертвам катастрофы на горе Мерон, которая будет осуществляться в соответствии с планом, подготовленным Министерством финансов, путем создания комитета, который сформулирует критерии для оказания помощи, включая количество жертв в семье и источники дохода.

Хамед Амар говорит, что нынешняя формулировка закона приведет к чрезмерным расходам, и поэтому его офис рассмотрит бюджетные последствия позднее.

Курсор ранее сообщал, что вандалы разрушили мемориал погибшим на горе Мерон. Мемориальная доска, посвященная 45 жертвам катастрофы на горе Мерон, была разрушена в результате преднамеренного акта вандализма. Отметим, что мемориал с фотографиями погибших находится рядом с тропой, на которой произошли трагические события во время празднования Лаг ба-Омер.

Также мы писали, что на горе Мерон начали сносить конструкции, использовавшиеся во время трагедии на Лаг ба Омер. Стало известно о распоряжении провести снос строений, возведенных на горе Мерон для празднования Лаг ба Омер, обернувшегося гибелью 45 человек.