Коалиция отозвала законопроект о декриминализации марихуаны

Коалиция отзывает законопроект о декриминализации рекреационной каннабиса после того, как лидер Раама Мансур Аббас попросил об этом депутата Кнессета Шарана Хаскеля. Так, Аббас попросил повременить с голосованием, чтобы его фракция смогла изучить последствия закона для арабов.

Об этом пишет портал Times of Israel.

Отмечается, что законопроект позволит взрослым израильтянам иметь до 50 граммов каннабиса и выращивать до 15 растений для личного пользования. Любой, кто владеет марихуаной в количестве, превышающем эту сумму, может быть оштрафован на 2000 шекелей. Употребление марихуаны в общественных местах будет по-прежнему запрещено, а нарушители будут наказаны штрафом в размере 500 шекелей.

Законопроект был одобрен Министерским комитетом по законодательству при поддержке правительства. Но фракция РААМ заявила, что выступает против потребления марихуаны по религиозным мотивам.

Коалиция обладает ничтожно малым большинством в Кнессете с ограниченными возможностями, а потому продвигать закон без поддержки РААМа очень проблематично.

Ранее Курсор сообщал, что в РААМ заявили, что планируют и дальше шантажировать коалицию. По информации СМИ, в партии Аббаса посчитали, что партнеры по коалиции несправедливо относятся к РААМ.

Кроме того, наш портал писал, что правительство выполнило требование партии РААМ за перевод агентства бедуинов в Министерство благосостояния.