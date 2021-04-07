Коронавирус в Израиле: статистика за 7 апреля

Коронавирус продолжает распространяться по Израилю, несмотря на улучшении ситуации с заболеваемость.

Коронавирус был впервые обнаружен в Израиле в феврале 2020-го года. С момента начала эпидемии в стране официально подтверждено 835 тысяч 163 случая заболевания COVID-19. К сожалению, 6262 из них закончились смертью пациента. Однако 824 тысячи 110 человек смогли победить болезнь и выздороветь.

Сейчас в Израиле подтверждают 4791 активных случаев «короны». Из них:

4497 пациентов переносят болезнь легко;

294 находятся в тяжелом или критическом состоянии.

В Израиле проводится вакцинация населения от коронавируса. Отмечается, что уже 5 миллионов 289 тысяч 713 израильтян получили первую дозу вакцины. Кроме того, 4 миллиона 885 тысяч 256 человек полностью привились от COVID-19, получив две дозы препарата.

Ранее Курсор писал, что в Бразилии суточная смертность от COVID-19 впервые превысила 4 тысячи. В Бразилии с начала пандемии коронавируса умерло около 337 тыс. человек, только за минувшие сутки более 4 тысяч граждан умерли от последствий и осложнений ковида.

В Британии COVID-вакцину получили 60% граждан. Несмотря на одну из самых успешных программ по вакцинации граждан, власти страны продолжают агитировать граждан и заказывают новые препараты.

В Польше продлили жесткий карантин. Правительство Польши в связи с высоким приростом инфицированных ковидом объявило о продлении действующих в стране карантинных ограничений на девять дней. Об этом рассказал глава польского минздрава Адам Недзельский.

В Британии людям до 30 лет рекомендуют не вакцинироваться AstraZeneca. Эксперты Агентства по регулированию лекарственных средств Великобритании предоставили данные, согласно которым до конца марта 79 человек в стране пострадали от редких тромбов после вакцинации, 19 из них умерли.

Регулятор ЕС подтвердил новый побочный эффект AstraZeneca. Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов должно быть описано, как побочный эффект препарата.

Латвия не позволит своим гражданам выбирать вакцину от коронавируса. Премьер страны Кришьянис Кариньш заявил, что сам вакцинировался вакциной AstraZeneca, и считает, что лучше получить такую прививку, чем не получить ее вообще.

Ученые обнаружили новые места, где мог зародиться коронавирус. Ученые говорят, что коронавирусы, связанные с Sars-CoV-2, могут циркулировать у летучих мышей во многих частях Азии.