Криминальная история в Рахате: стрельба, раненные подростки, исчезнувший отец

В бедуинском городе Рахате около семи утра произошла стрельба, о чем мы писали ранее. Из-за нее пострадали трое мальчиков-подростков 13 и 14 лет (12 и 13 лет по другим данным). Двое из них находятся в тяжелом состоянии, а состояние третьего оценивается как средней тяжести. Их доставили в больницу Сорока в Беэр-Шеве, пишет «Детали».

Выяснилось, что все подростки из одной семьи: двое родных братьев и еще один двоюродный.

В Рахат прибыло довольно много полицейских для расследования обстоятельств данного преступления. Пришлось направить в город даже полицейский вертолет. Подозрения сразу упали на отца двух братьев, однако задержать его не удалось. Он исчез. Предполагается, что именно он мог открыть огонь из огнестрельного оружия по своему племяннику и двум сыновьям.

Другие же члены семьи категорически отрицают подобные предположения. Они заявляют, что мужчина исчез, так как сам планирует найти стрелявшего. Более того, он даже знает, кто это мог быть.

По словам родственников, подозреваемый отец уверен, что преступник на самом деле хотел убить его, но по ошибке открыл огонь по детях. Расследование по данному делу продолжается.

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