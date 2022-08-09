Лига чемпионов: «Аполлон» — «Маккаби» Хайфа сыграли со счетом 2:0

Результатом ответного матча «Маккаби» Хайфа с «Аполлоном» (Кипр) стал проигрыш. Активность команды не помогла догнать оторвавшихся в первом тайме киприотов. Однако заветную путевку в плей-офф Лиги чемпионов они получили.

Девятого августа состоялся матч в рамках Лиги чемпионов между командами «Маккаби» Хайфа и «Аполлон» (Кипр)». В результате «Маккаби» Хайфа проиграл со счетом 2:0.

В первом матче между командами «Аполлон» разгромно уступил «Маккаби», проиграв со счетом 0:4 и потеряв основного защитника. «Маккаби» Хайфа провел очень мощный год и стал лучшим в конкурентном чемпионате Израиля.

В первом тайме оторвался «Аполлон» со счетом 2:0. Первый гол на 19 минуте забил Арвен Онженда, а второй- на 27 минуте Исраэль Коль.

Желтую карточку трижды получали игроки «Аполлона» (Питтас, Дигини, Коль) и один игрок «Маккаби»(Абу-Фани).

Во втором тайме было много замен, а желтая карточка досталась Менахему, Корню, Сундгрену (Маккаби) и Онженде (Аполлон).

Однако второй тайм не изменил счет, несмотря на множество замен и попыток «Маккаби» Хайфа переломить ситуацию в свою сторону.

Но даже несмотря на то, что «Маккаби Хайфа» сегодня на Кипре не впечатлила, однако заветную путевку в плей-офф Лиги чемпионов они получили.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Тель-Авивский Маккаби обыграл Арис в квалификации Лиги конференций. Так, Тель-Авивский «Маккаби» со счетом 2:0 одолел «Арис» 4 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Матч состоялся в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд».

Напомним, 3 августа, в Хайфе на футбольном стадионе «Самми Офер» состоялся первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов между хайфским «Маккаби» и «Аполлоном». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу израильской команды.