Мансур Аббас сделал неожиданное признание о переговорах с Нетаниягу

Лидер арабской партии РААМ, согласившейся поддержать коалицию блока перемен, Мансур Аббас опроверг заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что тот никогда не вел с ним переговоров.

По словам Аббаса, переговоры между представителями Ликуда с его партией начались еще в 2019 году после первой неудачи Нетаниягу на парламентских выборах, когда премьер-министру не хватило голосов для переизбрания правительства.

Об этом Аббас заявил в эфире передачи «Встреча с прессой» на 12 канале.

«В последнее время мы тоже вели переговоры с Нетаниягу – сначала о том, чтобы создать правительство, потом – чтобы поддержать правительство, и затем –не допустить «правительство перемен» Лапида», – рассказал Аббас.

Он также сообщил, что предложил одному из лидеров арабской фракции Объединенный список Ахмаду Тиби также поддержать коалицию под руководством Нафтали Беннета и Яира Лапида.

При этом представители партии РААМ опровергли заявление Аббаса, сообщив, что к Ахмаду Тиби никто не обращался.

При этом сам Тиби пока никак не прокомментировал заявление Аббаса.

Ранее Курсор сообщал, что по словам Мансура Аббаса, Нетаниягу поспособствовал признанию РААМ основными партиями Израиля.

Мансур Аббас рассказал, почему присоединился к Лапиду и Беннету. Аббас заявил, что «он — часть палестинского народа и что он будет делать все, на благо арабских жителей Израиля».

Аббас Беннет объяснил решение о коалиции с Лапидом. В интервью журналистам канала Беннет сообщил, что его партия была единственной, не выступавшей против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, но и не поддерживающей его.