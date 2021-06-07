Марш флага отменили из-за изменения маршрута

Организаторы Марша флага в Иерусалиме решили отменить проведение акции после того, как в полиции заявили, что меняют маршрут.

Проведение Марша флага вызвало бурные дискуссии в связи с риском спровоцировать беспорядки и столкновения со стороны арабов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В частности, за отмену проведения марша активно выступал глава минобороны Бени Ганц. Он провел совещание с главой Генштаба ЦАХАЛа Авивом Кохави по поводу возможных рисков возникновения беспорядков в связи с проведением марша.

Глава фракции Религиозный сионизм Бецалель Смотрич назвал отмену проведения мероприятия позорной капитуляцией.

При этом руководитель партии Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир заявил, что если марш будет отменен, он лично с флагом пройдет по запланированному маршруту.

В то же время депутат Еш Атид Рам Бен Барак заявил, что проведение марша было организовано с целью помешать формированию правительства партиями, входящими в блок перемен.

С аналогичным заявлением выступил бывший премьер-министр Эхуд Барак, назвавший проведение марша неуклюжей попыткой помешать формированию правительства перемен.

Глава фракции арабских партий Объединенный список Ахмед Тиби сообщил, что обратился к начальнику полиции Коби Шабтаю и министру общественной безопасности Амиру Охане с требованием отменить мероприятие, которое он назвал маршем ненависти.

При этом представитель правящей в секторе Газа палестинской террористической группировки ХАМАС Мухаммед Хамада призвал сторонников выйти на акцию протеста в Иерусалиме.

Глава ХАМАСа Яхья Синвар уже пригрозил Израилю адским огнем в случае, если мечеть Аль-Акса вновь подвергнется опасности.

Ранее Курсор сообщал, что полиция собирается изменить маршрут Марша флагов, чтобы избежать столкновений с мусульманами.