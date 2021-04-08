Марш памяти жертв Холокоста проходит в виртуальном формате (ВИДЕО)

В этом году традиционный Марш живых, посвященный памяти жертв Холокоста, проходит в виртуальном режиме из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19.

При этом марш возглавили президент Реувен Ривлин, мэр Иерусалима Моше Лион, пережившие Холокост граждане Израиля, глава Сохнута Исаак Герцог, глава Еврейского национального фонда Авраам Дувдевани и раввин Исраэль Меир Лау. Об этом сообщает The Times Of Israel.

Традиционно в марше принимают участие тысячи людей, которые приезжают на территорию бывшего концлагеря Освенцим в Польше.

В этом году участники марша со всего мира прислали свои фото. При помощи технологий трехмерной реальности марш с их участием был создан с использованием компьютерных технологий.

В этом году марш посвящен медработникам, которые в период Холокоста и Второй мировой войны спасали евреев с риском для себя.

Организаторы добавляют, что среди участников марша есть врачи, медсестры и парамедики, включая руководителя оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса профессора Нахмана Эша, родители которого были врачами во время Холокоста.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль почтил память жертв Холокоста.

День памяти жертв Холокоста в Израиле начался с церемонии у мемориала Яд ва-Шем.

Более половины выживших во время Холокоста в Израиле нуждаются в помощи. В опросе, проведенном накануне Дня памяти жертв Холокоста, 43% выживших заявили, что им не хватает денег на очки, 27% человек не могут платить за слуховые аппараты.

В мэрии Иерусалима проходит выставка фотографий, выживших в Холокост. Выставка фотографий Lonka продлиться 4 месяца и покажет 59 снимков, выживших во время Холокоста. Коллекция из 59 фотографий высотой два метра (шесть футов), сделанных международными и израильскими фотографами, откроется 8 апреля, накануне Дня памяти жертв Холокоста в Израиле, и будет находиться на площади в течение следующих четырех месяцев.

В России открыли уголовное дело против профессора, отрицавшего Холокост. Прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что 21 января 2021 года на онлайн-семинаре, который проводился для педагогов региона, профессор «в утвердительной форме сообщил слушателям, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал Холокост «мифом» и «выдумкой».

Германия облегчает получение гражданства для потомков, переживших Холокост. Например, те, кто покинул нацистскую Германию и отказался от своего гражданства до того, как нацистский режим лишил его всех немецких евреев за пределами страны в 1941 году, не смогли вернуть его позже.

Уроженец Украины, переживший Холокост, стал старейшим донором органов в Израиле. 92-летний Михаил Волгон, переживший Холокост, стал самым старым донором органов в Израиле.