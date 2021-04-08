Гражданам США порекомендовали не посещать Израиль

Центр контроля и предотвращение заболеваний США (CDC) относит Израиль к самым «красным» странам с максимальным эпидемическим риском для приезжающих.

Ведомство рекомендует гражданам США воздержаться от полетов в Израиль без крайней необходимости. А если поездка все-таки является крайне важной, то перед прилетом лучше обязательно пройти вакцинацию от коронавируса. Более того, как заявляют американские медики, даже привитым гостям в Израиле может угрожать заражение опасным недугом.

Все дело в том, что ведомство объединяет Израиль, а также Палестинскую Автономию и сектор Газа в одну эпидемиологическую единицу. Стоит отметить, что уровень заболеваемости в Газе и Палестинской автономии довольно высокий. По этой причине «под раздачу» американских эпидемиологов попал и Израиль.

Важно, что рекомендации Центра контроля и предотвращения заболеваний США исходят не из ухудшения уровня заболеваемости в стране, а из-за общей ситуации на территориях, находящихся под военным контролем Израиля.

В самом Израиле благодаря вакцинации ситуация с заболеваемостью COVID-19 постепенно улучшается.

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