Минздрав Израиля опубликовал статистику по COVID-19

Сегодня, 15 июля, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 62 980 тестов, положительный результат показали 1,38%. Индекс заражаемости — 1,27. С начала пандемии было выявлено 848 674 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 5 372 человек. Выздоровели 836 859 человек.

В больницы госпитализировано 100 человек. Состояние 54 пациентов оценивается как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерло 6 443 человека.

По данным Минздрава Израиля на 15 июля, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 5 737 943 человек, вторую дозу — 5 209 706 человек.

Кроме этого, полностью вакцинированы уже около 56% населения Израиля.

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Ранее Курсор писал, что премьер-министр Нафтали Беннет обещает стремительную победу над штаммом Дельта. Беннет заявил, что Израиль может преодолеть нынешнюю вспышку штамма Дельта, не вводя дополнительных блокировок, если граждане будут соблюдать правила здравоохранения, и добавил, что локдауны могут в конечном итоге быть повторно введены в качестве крайней меры.

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