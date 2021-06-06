Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19

В ведомстве фиксируют минимальный уровень заболеваемости COVID-19 за сутки.

Так, по результатам 7 тыс 575 проведенных за сутки тестов на коронавирус были выявлены всего 4 новых инфицированных COVID-19.

Количество положительных результатов тестов составляет всего 0,1%. Однако при этом коэффициент инфицирования вырос до 0,94.

В данный момент продолжают болеть 230 человек. Количество тяжелобольных составляет 37 человек. При этом 27 пациентов находятся в критическом состоянии, а – 25 подключены к аппаратам ИВЛ.

За время эпидемии скончались 6 тыс 418 израильтян. Первую дозу вакцины получили 5 млн 455 тыс 759 чел, вторую – 5 млн 137 тыс 367 человек.

Ранее Курсор сообщал, что в Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает снижаться.

Также мы сообщали, что государственные больницы отказались вместе с минздравом праздновать победу над COVID-19.

Из Индии в Израиль прилетели десятки больных COVID-19.