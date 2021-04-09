Минздрав обновил статистику по заболеваемости COVID-19

В ведомстве не видят признаков роста заболеваемости COVID-19 несмотря на дальнейшее ослабление карантинных ограничений.

Так, по информации минздрава, за последние сутки по результатам 42 тыс 982 тестов на коронавирус было диагностировано 209 новых больных COVID-19.

Количество положительных тестов на коронавирус составляет 0,5%. При этом коэффициент инфицирования находится на уровне 0,76.

В данный момент количество болеющих COVID-19 составляет 4 тыс 414 человек, тогда как сутки назад оно составляло 4 тыс 771 чел.

Количество пациентов в тяжелом состоянии также снизилось с 290 до 276 человек. Из них 153 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество умерших за все время эпидемии составляет 6 тыс 280 человек. Не менее 40% диагностированных больных за последние дни являются детьми и подростками в возрасте до 19 лет.

Первую прививку от коронавируса сделали 5 млн 304 тыс 870 израильтян, вторую – 4 млн 911 тыс 808 граждан.

Ранее Курсор сообщал, что минздрав определил страны, откуда в Израиль чаще всего завозили коронавирус.

Нахман Эш спрогнозировал сроки полной отмены карантина.

Коронавирус в Израиле распространяется, несмотря на снижение темпов заболеваемости.

В правительстве планируют ослабить карантинные ограничения в школах. Если в течение ближайших 10 дней показатели заболеваемости COVID-19 не изменятся, обучение небольшими группами также отменят для учащихся 5-6 классов.

В правительстве ослабили ограничения на массовые мероприятия.

Больницы Израиля возвращаются в обычный режим работы.

Минздрав Израиля разрешил заполнять большие стадионы на 30 процентов.

Представитель минздрава заявил, что Израиль все еще находится «в разгаре битвы» с пандемией. Глава общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Шарон Алрой-Прейс заявила, что в настоящее время Израиль все еще находится в разгаре битвы с пандемией коронавируса.

Минздрав может ограничить доступ к тестам по выявлению антител к коронавирусу. Минздрав может ограничить доступ к тестам, позволяющим выявить антитела к коронавирусу, чтобы стимулировать население к вакцинации.

Чиновник Минздрава выступил против отмены масочного режима на улице. Правительство обдумывает снятие запрета на ношение масок из-за обнадеживающего снижения уровня заражения коронавирусом. По словам директора Минздрава Хези Леви, коронавирус продолжает представлять опасность, несмотря на обнадеживающие показатели заболеваемости в Израиле.

В минздраве сообщили, сколько израильтян еще не получили вакцину от COVID-19. Гендиректор минздрава Хези Леви сообщил, что в целом еще порядка 3,5 млн граждан не привиты от COVID-19.

Минздрав Израиля планирует новые послабления карантина в апреле. В министерстве здравоохранения Израиля думают над возможностью послабления карантина в следующем месяце. В сфере образование ограничатся лишь отменой капсул в 4-х классах. Также рассматривается возможность увеличить количество участвующих в празднике Лаг ба-Омер.