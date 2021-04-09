Минздрав определил страны, откуда в Израиль чаще всего завозили коронавирус

В минздраве составили список стран со стремительным появлением новых штаммов коронавируса, которые могут снижать эффективность вакцин.

В отчете минздрава указывается, что крайне высокий риск появления мутаций коронавируса существует в в США, Турции, Франции, Украине и Эфиопии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В группу высокого риска была также добавлена Германия. При этом Великобритания, где была обнаружена одна из первых мутаций коронавируса, исключена из опасного списка.

При этом наиболее высокий показатель положительных тестов на коронавирус выявлялся у тех, кто прибывал в Израиль из Эфиопии. В частности, за период с 6 марта по 6 апреля из Эфиопии в Израиль прилетело 927 израильтян. У 4,3% из них был выявлен коронавирус.

Не менее 1,5% прилетевших из Украины также оказались инфицированы COVID-19. У вернувшихся из Франции количество положительных тестов составило 0,5%, из Турции – 0,4%, России – 0,3%, Великобритании и Германии – 0,2%.

Среди тех 17 тыс 237 человек, которые прилетели из США, количество положительных тестов составило 0,3%.

ייבוא תחלואה מחו״ל: הכי הרבה מאומתים הגיעו בחודש האחרון מאוקראינה, שיעור הבדיקות החיוביות הגבוה ביותר נרשם בקרב המגיעים מאתיופיה @Nov_reuveny pic.twitter.com/Rs03EN5Yv3 — כאן חדשות (@kann_news) April 8, 2021

Ранее Курсор сообщал, что Нахман Эш спрогнозировал сроки полной отмены карантина.

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В минздраве сообщили, сколько израильтян еще не получили вакцину от COVID-19. Гендиректор минздрава Хези Леви сообщил, что в целом еще порядка 3,5 млн граждан не привиты от COVID-19.

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