Минздрав опубликовал статистику по COVID-19 в Израиле

Сегодня, 8 апреля, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле. Об этом сообщает Walla.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 53 755 тестов, положительный результат показали 0,5%. Коэффициент воспроизводства вырос до 0,76.

С начала пандемии было выявлено 835 385 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 4 771 человек. 824 344 человек выздоровели после коронавируса.

В больницы госпитализировано 451 человек. Состояние 290 пациентов оценивается как тяжелое, 163 из них в критическом состоянии, 153 пациента подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерло 6 270 человек.

Согласно данным ведомства, на сегодняшний день, 8 апреля, первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 получили 5 295 082 человек, вторую дозу — 4 894 124 человек.

Ранее Курсор писал, что в правительстве ослабили ограничения на массовые мероприятия. Входе вечернего заседания в среду правительственный кабинет по борьбе с эпидемией ослабил ряд ограничений на количество людей в собраниях любого рода.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Ранее Курсор сообщал, что больницы Израиля возвращаются в обычный режим работы.

Минздрав Израиля разрешил заполнять большие стадионы на 30 процентов.

Представитель минздрава заявил, что Израиль все еще находится «в разгаре битвы» с пандемией. Глава общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Шарон Алрой-Прейс заявила, что в настоящее время Израиль все еще находится в разгаре битвы с пандемией коронавируса.

Минздрав может ограничить доступ к тестам по выявлению антител к коронавирусу. Минздрав может ограничить доступ к тестам, позволяющим выявить антитела к коронавирусу, чтобы стимулировать население к вакцинации.

Чиновник Минздрава выступил против отмены масочного режима на улице. Правительство обдумывает снятие запрета на ношение масок из-за обнадеживающего снижения уровня заражения коронавирусом. По словам директора Минздрава Хези Леви, коронавирус продолжает представлять опасность, несмотря на обнадеживающие показатели заболеваемости в Израиле.

В минздраве сообщили, сколько израильтян еще не получили вакцину от COVID-19. Гендиректор минздрава Хези Леви сообщил, что в целом еще порядка 3,5 млн граждан не привиты от COVID-19.

Минздрав Израиля планирует новые послабления карантина в апреле. В министерстве здравоохранения Израиля думают над возможностью послабления карантина в следующем месяце. В сфере образование ограничатся лишь отменой капсул в 4-х классах. Также рассматривается возможность увеличить количество участвующих в празднике Лаг ба-Омер.