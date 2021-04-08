Модель Шай Мика поделилась личной историей о родственниках, которые выжили во время Холокоста

Известная модель Шай Мика рассказала поклонникам личную историю о своих родственниках, которые выжили во время Холокоста.

Израильская модель Шай Мика на своей странице в социальной сети Instagram высказалась по поводу Дня памяти жертв Холокоста. Она опубликовала пост, в котором поделилась историей своей семьи.

Она написала, что ее предки выжили в Холокост. Каждый год в этот день она взволнована и обижена. Однако девушка гордится тем, что рассказывают о ее дедушке, который воевал во Второй мировой войне. К счастью, ему удалось выжить.

Также Шай Мика рассказал о брате своей бабушки, который погиб. Его звали Мика. И именно в честь него модель получила свое второе имя.

«Да, Мика, я получила свое второе имя в его честь, и по мере того, как я становлюсь старше, я говорю это имя все более и более гордо и чувствую, какой дар и ответственность я получила вместе с ним. Так что не забывайте и не прощайте! За мою семью, за 6 миллионов евреев, для которых мы все являемся семьей сегодня» — написала в своем сообщении модель.

Свой пост она сопроводила архивной фотографией своего двоюродного дедушки Мики.

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