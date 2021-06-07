Мятежный депутат Ямины согласился поддержать правительство перемен

Депутат Ямины Нир Орбах, ранее выступавший против формирования правительства во главе с Еш Атид и левоцентристскими и арабскими партиями, согласился поддержать новое правительство.

Отмечается, что Орбах поставил коллег по партии в известность, что готов поддержать правительство под руководством Нафтали Беннета и Яира Лапида.

Об этом сообщает 12 канал.

При этом в очередной попытке давления на Орбаха со стороны сторонников правых партий ему было отправлено приглашение на собственные похороны.

В то время как формирование нового правительства уже практически не оспаривается, представители правых партий под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу пытаются оказывать давление на депутатов Ямины и Тиква Хадаша, пытаясь предотвратить формирование правительства.

В частности, спикер Кнессета Ярив Левин до сих пор не определил дату голосования по вотуму доверия правительства и приведения его к присяге.

Ранее Курсор сообщал, что Лапид ответил на призывы Нетаниягу помешать формированию правительства.

Нетаниягу заявил, что если правительство будет сформировано он выступит за его свержение. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в воскресенье призвал депутатов Кнессета от всех партий «проголосовать по своей совести», если так называемая коалиция перемен представит новое правительство Кнессету на этой неделе.