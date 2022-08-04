Начальник штаба ЦАХАЛа посетит сектор Газа

Военные находятся в состоянии готовности к любым ракетным обстрелам и привели в боевую готовность свою систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы перехватить любые снаряды.

В условиях высокой напряженности на юге Израиля начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави в четверг совершит поездку по сектору Газа и утвердит планы наступления в случае эскалации насилия.

Ограничения на дорогах на юге Израиля будут действовать третий день подряд из-за опасений нападения палестинского «Исламского джихада» после того, как израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного лидера группировки в Иудее и Самарии.

В среду ЦАХАЛ призвал 100 резервистов, чтобы помочь в обеспечении безопасности района и не допустить гражданских лиц в районы, которые могут стать мишенью ИДП, который в прошлом запускал противотанковые управляемые ракеты в сторону израильских транспортных средств — как гражданских, так и военных.

Напряженность возросла во вторник после того, как Бассем Саади, глава Палестинского исламского джихада, был арестован вместе со своим зятем в ночь на понедельник во время рейда в Дженине.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.