Нахман Эш спрогнозировал сроки полной отмены карантина

Глава оперативного штаба по борьбе с эпидемией профессор Нахман Эш сообщил, когда в Израиле могут полностью отменить карантинные ограничения.

Эш подчеркнул, что правительство уже в течение ближайшего месяца может полностью отменить карантинные ограничения, однако при условии, что не будет зафиксирован новый резкий скачок заболеваемости.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Глава оперативного штаба подчеркнул, что в минздраве опасаются роста заболеваемости среди учащихся школ, большинство из которых пока не могут пройти вакцинацию.

Эш отметил, что после того как в правительстве убедятся, что каникулы в период Песаха не спровоцировали рост заболеваемости среди учащихся, в течение месяца все карантинные ограничения будут отменены.

Однако глава оперативного штаба не уточнил, коснется ли отмена ограничений работы аэропорта им. Бен-Гуриона.

При этом Эш также подтвердил, что вакцины эффективны против всех существующих мутаций.

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