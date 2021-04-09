Нетаниягу продлил срок полномочий главы ШАБАКа

В частности, полномочия Аргамана на посту главы ШАБАКа истекали в ближайшие недели, однако Нетаниягу продлил срок его пребывания на этом посту еще на 4 месяца.

Об этом сообщает 12 канал.

Законодательно срок полномочий главы ШАБАКа составляет 5 лет с возможностью продления на 1 год при условии исключительных обстоятельств.

Аргамана на посту могут заменить один из его заместителей, а также глава Нацсовета по безопасности Меир Бен-Шабат.

В связи с этим глава минобороны Бени Ганц уже заявил, что не позволит Нетаниягу назначить на пост главы ШАБАКа приближенного к себе человека.

«Этот ультиматум Ганца носит фиктивный характер. Министр обороны прекрасно знает, что невозможно назначить нового главу ШАБАКа на постоянной основе при переходном правительстве. Для этого нужно постоянное правительство. Именно поэтому мы договорились с Надавом Аргаманом, и он согласился пробыть на своей должности еще несколько месяцев», – прокомментировали заявление Ганца в офисе премьер-министра.

Ранее Курсор сообщал, что Мандельблит призвал Нетаниягу и Ганца назначить министра юстиции.

Ганц призывает партии, выступающие против Нетаниягу, сплотиться после решения БАГАЦ.

БАГАЦ обязал Нетаниягу учитывать конфликт интересов, озвученный Мандельблитом.

Опубликован список свидетелей на суде по обвинениям в отношении Нетаниягу.

Выдвинут ли против Нетаниягу новые обвинения в фальсификации свидетелей.

Бывший госпрокурор Шай Ницан заявил, что Нетаниягу просто ищет поводы избежать суда.

Ранее Курсор сообщал, что у Нетаниягу отрицают затягивание дела по обвинениям в отношении него.

Нетаниягу отвергает обвинения в коррупции.

В Иерусалиме проходит судебное заседание по обвинениям в отношении Нетаниягу.

Адвокаты требуют признать нарушения в расследовании.

Адвокаты Нетаниягу отвергли выдвинутые против него обвинения.

Адвокаты Нетаниягу представят ответ на обвинения в отношении премьер-министра.

В прокуратуре по требованию суда откорректировали обвинение в отношении Нетаниягу.

По информации СМИ, адвокаты Нетаниягу пытаются компрометировать судей, рассматривающих дела против него.