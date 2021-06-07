Нетаниягу сравнил первое прибытие вакцин от коронавируса в Израиль с бомбардировкой Перл-Харбора

Биньямин Нетаниягу сравнил первое прибытие вакцин от COVID-19 в Израиль с бомбардировкой японцами американской базы Перл-Харбор во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сравнил прибытие первой партии вакцин против коронавируса в Израиль с бомбардировкой Японией Перл-Харбора.

Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что Израиль был в числе первых стран, получивших вакцину от коронавируса в больших количествах в декабре 2020 года, и быстро сумел использовать это в одной из самых быстрых национальных кампаний по вакцинации в мире.

И вот, Биньямин Нетаниягу решил прокомментировать это событие во время церемонии в честь учреждений и работников, которые помогли справиться с кризисом в области здравоохранения.

«Когда приземлились самолеты с огромными контейнерами с вакцинами, это был один из самых захватывающих моментов за все годы моего пребывания на посту премьер-министра», — сказал Нетаниягу.

Затем он заявил, что это событие было «похоже на то, когда японцы бомбили Перл-Харбор, так как все знали, что это начало конца».

Отмечается, что более 2300 американских военнослужащих и десятки мирных жителей были убиты в результате внезапного нападения Японии на военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях 7 декабря 1941 года.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что начавшаяся сегодня вакцинация подростков станет решающим шагом в победе коронавируса в Израиле.

Также мы сообщали, что Нетаниягу заявил о крупнейшей фальсификации выборов в истории Израиля.