Новые правила въезда в Израиль для иностранных граждан: что изменилось

Вступили в силу новые правила въезда в Израиль для иностранцев

Управление народонаселения и миграции Израиля изменило критерии въезда в Израиль иностранных граждан, сообщается на сайте МИД Израиля. ​

​Ниже приведены случаи, в которых въезд иностранцев в Израиль будет одобрен в порядке исключения и после проверки:

Иностранцам, прошедшим вакцинацию от коронавируса или выздоравливающим, въезд будет разрешен в следующих случаях:

Гражданин/гражданка или постоянный житель Израиля, который/ая живет за границей и у которого/ой в Израиле есть родственник первой степени, может приехать в Израиль со своим супругом/супругой и детьми, даже если они — не граждане Израиля.

Иностранец, у которого есть израильский родственник первой степени (гражданин или постоянный житель), проживающий в Израиле, может посетить Израиль с супругом/супругой и детьми.

Все иностранцы, которые желают прибыть в Израиль, должны подтвердить вакцинацию или выздоровление от коронавируса (кроме младенцев до одного года).

Кроме этого, подтверждение родства будет сделано путем проверки реестра населения и предоставления соответствующих и юридически подтвержденных документов (штамп апостиля), подтверждающих семейную связь, а затем регистрации в реестре населения. Разрешение на освобождение от проставления апостиля в исключительных случаях дает руководитель консульского отдела МИД или его заместитель.

Заявления следует подавать в Бюро Управления народонаселения в Израиле или напрямую через представительство Израиля по месту пребывания иностранного гражданина: https://www.gov.il/en/Departments/dynamiccollectors/israeli-consular-services?skip=0

Иностранные граждане, которые могут доказать свое прямое родство с гражданином или постоянным жителем еврейского государства, теперь могут въезжать в Израиль.

Новые правила, позволяющие непосредственным родственникам, не являющимся гражданами Израиля, навещать своих близких, проживающих в Израиле:

Вакцинированные или выздоровевшие иностранцы, которые могут доказать свое родство с гражданином или постоянным жителем Израиля, теперь могут въезжать в страну вместе с вакцинированным супругом и детьми при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. По прибытию в Израиль необходимо предоставить заполненную форму декларации о состоянии здоровья и аффидевит об изоляции.

За две недели до вылета необходимо отправить по электронной почте в консульство Израиля своего города документ в формате pdf, содержащий отсканированный израильский паспорт члена их семьи; паспорта тех, кто желает въехать в страну; нотариально заверенные документы об их отношениях/родстве; их письменные заявления об изоляции% полис медицинского страхования, покрывающий COVID-лечение в Израиле; билет на самолет и справку о вакцинации/выздоровлении.

По прибытию иностранцы должны пройти тест на антитела, проводимый утвержденной лабораторией, а также должны находиться в карантине до тех пор, пока не будут получены результаты их анализа на антитела, а также пока не получат одобрения из формы заявления министерства здравоохранения о выходе из карантина.

Невакцинированные родители и братья/сестры одиноких солдат и тех, кто проходит национальную службу, также могут въехать в страну, имея доказательство службы их родственника. Аналогичным образом, невакцинированные родители могут въехать в страну на свадьбу своего ребенка при наличии документа раввината или нотариально заверенного аффидевита, подписанного женихом и невестой. Граждане должны пройти 14-дневный карантин, но могут сократить изоляцию, если получат два отрицательных теста на коронавирус.

Родственники первой степени родства, желающие присутствовать на похоронах в Израиле, могут предъявить свидетельство о смерти или разрешение на погребение и въехать в страну на 24 часа без карантина.

Для тех, кто не может подать заявление через свое консульство, их израильский родственник может подать документы в Управление народонаселения и иммиграции в Израиле.

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