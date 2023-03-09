Обращение Герцога к нации: Происходящее – это катастрофа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с обращением к населению страны на фоне сложной политической ситуации.
Главные тезисы президента:
- Происходящее – это катастрофа. Я работаю с вами и для вас. Мы сделаем все, чтобы найти оптимальное решение для устранения конфликта.
- Я не сдамся! Я заплачу любую цену, чтобы найти решение и при условии, что это произойдет сейчас, потому что у нас уже нет времени.
- Не верьте никому, кто говорит за меня. Когда будет президентский вариант, вы услышите его только от меня лично.
- Разрыв между противоборствующими сторонами сокращается. По большинству вопросов достигнуто согласие, достаточное для того, чтобы отказаться от законодательства и вместо этого вынести на обсуждение другую схему. Есть возможность для быстрого подведения итогов.
- Обсуждаемые сейчас наброски компромиссного плана должны быть приняты. Иное подрывает наши устои.
- Государство превыше всего или эго и интересы столкнут нас с края обрыва.
Специалисты отметили, что президент заменяет требование о приостановке принятия нового законодательства требованием замены. Звучит процедурно, но это не так. План компромисса от президента представят в скором времени.
Также «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир отстранил с должности главу Тель-Авивского округа полиции.