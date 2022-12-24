Обстрел маршрутки в Берхате: появилось видео с места происшествия

Нападавший мужчина в маске открыл огонь по маршрутному такси. Предварительно, события связаны с криминальными разборками.

В субботу, 24 декабря, неизвестные обстреляли маршрутку в Берхате.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между семьями.

Волна насилия в арабском обществе и отсутствие управления на юге не прекращаются — и на этот раз необычный инцидент со стрельбой в Берхате: вооруженный мужчина, одетый в маску и черное, прибыл сегодня в торговый центр и обстрелял несколько раз микроавтобус.

На видео с места происшествия, видно, что автомобиль черного цвета столкнулся с микроавтобусом — видимо, для того, чтобы не дать водителю скрыться. Есть подозрение, что это автомобиль стрелка. Предыстория и обстоятельства пока выясняются.

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