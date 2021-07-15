Оппозиция в Кнессете договорилась о поддержке со стороны Объединенного списка

Депутатам фракции Ликуд под руководством Биньямина Нетаниягу на пару с ультраортодоксальными партиями ШАС и Яадут а-Тора удалось достичь соглашения с арабской фракцией Объединенный список.

В частности, возглавляющий оппозицию Нетаниягу и глава партии ШАС Арье Дери намеревались при поддержке арабских депутатов из Объединенного списка одобрить два законопроекта, против которых выступают представители партий правящей коалиции.

Об этом сообщает сайт Кикар.

Сообщается, что Нетаниягу распорядился, чтобы Ликуд и ультраортодоксальные партии заключили соглашение с депутатами Объединенного списка с целью проголосовать против вынесенного коалицией на рассмотрение законопроекта о назначении судей в раввинских судах.

Закон по сути лишает ультраортодоксальные партии контроля над процедурой назначения судей. При этом в обмен Объединенному списку было обещано продвижение законопроекта по созданию комиссии для расследования провальной политики правоохранительных органов в борьбе с преступностью в арабском секторе.

Однако уже при самом голосовании в Кнессете не оказалось представителя партии Яадут а-Тора Исраэля Эйхлера, при том что депутаты арабской партии РААМ поддержали коалицию и с преимуществом в 3 голоса коалиции удалось отклонить законопроект.

Один из руководителей Объединенного списка Ахмед Тиби, разозлившись по итогам голосования, заявил: «Мы тоже умеем делать всякие трюки».

Курсор уже сообщал, что Ликуд осудил Беннета за то, что он не представил никаких решений в отношении эпидемии коронавируса.