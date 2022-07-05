Опса обезьян в Израиле: новых случаев все больше

Минздрав отслеживает эпидемиологическую ситуацию в разных мира, где обнаружены очаги заболеваемости, и поддерживает контакт с органами здравоохранения этих государств.

В министерстве здравоохранения сообщили, что в Израиле официально зарегистрировано уже 55 случаев заражения оспой обезьян.

В ведомстве активно отслеживают ситуацию с заболеваемостью этим недугом в мире. В особенности там, где очаги наиболее активны. Кроме того, поддерживается тесный контакт с органами здравоохранения этих стран.

Не забыли в минздраве обратиться к израильтянам. Тем, у кого появились симптомы, среди которых жар, сыпь на коже, следует немедленно обратиться к врачу. Также стоит проконсультироваться с доктором тем, кто находится в тесном контакте с больным оспой обезьян.

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