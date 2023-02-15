ПА активизировала произраильскую кампанию в СБ ООН — отчет

Представители ПА разговаривает с членами Совета Безопасности ООН о резолюции, осуждающей строительство Израиля в Иудее и Самарии.

Палестинская администрация ведет переговоры с членами СБ ООН о возможной резолюции против Израиля, в основном в связи с последним решением о строительстве в Иудее и Самарии, сообщили представители ПА и США Бараку Равиду из Axios, пишет INN.

Отчет следует за решением кабинета безопасности Израиля разрешить девять общин в Иудее и Самарии, которые существуют уже много лет, а некоторые из них существуют десятилетиями.

Постоянный представитель ПА в ООН Рияд Мансур направил письмо членам СБ ООН по поводу решения израильского кабинета. В письме, полученном Axios, Мансур пишет, что СБ ООН должен действовать немедленно, чтобы послать Израилю четкий сигнал против его поселенческой деятельности.

Согласно отчету, администрация президента США Джо Байдена пытается убедить ПА не настаивать на голосовании по какой-либо резолюции СБ ООН, касающейся решения об урегулировании. Администрация Байдена предложила, чтобы вместо резолюции США поддержали обнародование президентского заявления Совета Безопасности по вопросу «поселений».

Чиновники ПА до сих пор отклоняли предложение США и хотят настаивать на голосовании, заявили чиновники.

По словам израильских официальных лиц, посол Израиля в ООН и другие израильские официальные лица ведут переговоры со своими коллегами из администрации Байдена, чтобы убедиться, что США наложат вето на любую потенциальную резолюцию. США традиционно использовали свое право вето в СБ ООН, когда пытались принять антиизраильские резолюции.

Ранее Курсор писал, что США и ЕС сделали совместное заявление о строительстве новых поселений в Иудее и Самарии. Главы МИД «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.

Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

Также Курсор сообщал о том, что в Израиле должно строиться более 100 тысяч квартир в год. За последние десять месяцев было начато строительство более 72 тысяч квартир, однако такого прироста объемов недостаточно.

Кроме этого, Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме.

Напомним, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена.