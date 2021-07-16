Палестинцы напали на ультраортодоксов на территории Восточного Иерусалима

Группа палестинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме, совершила нападение на представителей ультраортодоксальной общины, принимавших участие в похоронах.

Отмечается, что сотрудники полиции задержали по меньшей мере четверых нападавших, один из которых пинал ногами студента ешивы, а остальные кидали в харедим камни, мусор и различные предметы, попадавшиеся под руку.

Об этом сообщает сайт Кикар.

Ультраортодоксы принимали участие в похоронах хасида из общины Толдот Аарон и направлялись к Масличной горе, однако в этот момент на них напали палестинцы, проживавшие в соседнем районе.

Инцидент произошел на ул. Султан Сулейман в Восточном Иерусалиме.

При этом один из нападавших снимал все происходящее на телефон. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали всех зачинщиков беспорядков, один из которых попытался скрыться на мопеде.

Это далеко не первый подобный случай за этот год. Палестинцы стали регулярно совершать нападения на евреев и представителей ультраортодоксальных общин.

«Там теперь страшно ходить. Обычно я всегда ходил на семейные события в восточной части. В этом году впервые не пошел. Испугался», – заявил один из еврейских жителей Иерусалима.

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