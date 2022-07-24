Парадокс: в Украине считают, что Израиль разбомбил в Сирии то, что путин просил у Ирана

Во время израильских авиаударов по Дамаску были повреждены объекты военной инфраструктуры. Предположительно, разрушены именно те склады, на которых хранились анонсированные Ираном беспилотники.

Об этом заявили в Украине и подчеркнули, что поездка путина* за БПЛА оказалась неудачной, поскольку это было одной из основных целей его приезда в Иран.

В Сирии практически полностью разрушен принадлежащий Ирану склад, где хранились детали, необходимые для производства БПЛА: как утверждает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

По информации группы, погибшие на складе были связаны с Хизбаллой. Авиаудар полностью уничтожил как помещение, так и расположенную там технику. Первоначально сообщалось о трех погибших, после их число возросло до восьми.

«Курсор» писал, что Израиль нанес авиаудар по Дамаску: трое погибших, семеро раненых. Армия обороны Израиля нанесла ночью авиаудары с Голанских высот по территории вокруг Дамаска. Комментариев со стороны ЦАХАЛа не поступало.

Ранее «Курсор» сообщал про атаку на аэропорт Дамаска: сирийские СМИ рассказали о неожиданных деталях.

Напомним, реакцию Михаила Горбачева: путин уничтожил дело всей его жизни. Горбачев полностью осознает, что происходит в Украине и к каким последствиям привели амбиции путина. «Дело всей моей жизни уничтожено», — говорит он.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!