Парадокс: в Украине считают, что Израиль разбомбил в Сирии то, что путин просил у Ирана

14:14, Сегодня
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ракетные обстрелы фото
Фото: Abed Rahim Khatib/Flash90

Украина подозревает, что израильские ракетные удары повредили склад с готовой продукцией, откуда путин надеялся получить иранские БПЛА.

Во время израильских авиаударов по Дамаску были повреждены объекты военной инфраструктуры. Предположительно, разрушены именно те склады, на которых хранились анонсированные Ираном беспилотники.

Об этом заявили в Украине и подчеркнули, что поездка путина* за БПЛА оказалась неудачной, поскольку это было одной из основных целей его приезда в Иран.

В Сирии практически полностью разрушен принадлежащий Ирану склад, где хранились детали, необходимые для производства БПЛА: как утверждает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

По информации группы, погибшие на складе были связаны с Хизбаллой. Авиаудар полностью уничтожил как помещение, так и расположенную там технику. Первоначально сообщалось о трех погибших, после их число возросло до восьми.

«Курсор» писал, что Израиль нанес авиаудар по Дамаску: трое погибших, семеро раненых. Армия обороны Израиля нанесла ночью авиаудары с Голанских высот по территории вокруг Дамаска. Комментариев со стороны ЦАХАЛа не поступало.

Ранее «Курсор» сообщал про атаку на аэропорт Дамаска: сирийские СМИ рассказали о неожиданных деталях.

Напомним, реакцию Михаила Горбачева: путин уничтожил дело всей его жизни. Горбачев полностью осознает, что происходит в Украине и к каким последствиям привели амбиции путина. «Дело всей моей жизни уничтожено», — говорит он.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Орли Шендт
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