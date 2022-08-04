Поддельные лекарства в Израиле: в минздраве выступили с важным предупреждением

Министерство Здравоохранения и полиция Израиля вчера провели обыски на заводе по производству поддельных лекарств. На заводе изъяли тысячи поддельных лекарств и станков для их производства.

В рамках совместной деятельности отдела исполнительного производства и надзора Министерства Здравоохранения и Тель-Авивского отдела полиции по борьбе с мошенничеством и при содействии ашдодского отделения полиции вчера был проведен рейд на подпольную фабрику в Ашдоде, которая подозревается в производстве бесполезных и поддельных лекарств, анаболических стероидов и поддельного алкоголя. Там было обнаружено несколько станков для производства лекарств, в том числе станок для наполнения упаковок лекарствами, а также изъято много пустых упаковок. По окончании рейда подозреваемого доставили в полицейский участок Ашдода для допроса.

На заводе были изъяты сотни других таблеток от импотенции под названием Камагра Голд (Kamagra gold), а также таблетки от импотенции под названием Сенфорс (Cenforce 100, 150). Кроме того, были обнаружены пустые ампулы, предположительно из под анаболических стероидов, которые нелегально используются для увеличения мышечной массы, с надписью tren depot 100 200 250 мг, а также упаковки пробок с надписью «grey goose vodka» и пустые бутылки той же марки, что вызвало подозрение в том, что в этом месте производится поддельный алкоголь. В целом были изъяты тысячи поддельных лекарств, причем некоторые из них были изготовлены на заводе, а некоторые были незаконно ввезены контрабандой.

Кроме того, есть подозрение, что здесь же производился Камагра Гель (Kamagra Gel), который запрещен к продаже и использованию в Израиле. Это гель, который, согласно прошлым испытаниям, содержал активный ингредиент силденафил, содержащийся в препарате Виагра.

Минздрав предостерегает от использования контрафактной продукции, которая может нанести вред здоровью, и напоминает, что лекарства следует приобретать только в аптеках и по согласованию с врачом.

Д-р Рони Беркович, директор отдела исполнительного производства и надзора Министерства Здравоохранения, сказал: «Министерство Здравоохранения совместно с правоохранительными органами борется с распространением и сбытом запрещенных и поддельных лекарств и препаратов. Поскольку лекарства, которые продаются по нелегальным каналам сбыта, или поддельные лекарства, могут представлять опасность для здоровья населения, вызывать болезни и даже смерть, следует проявлять осторожность и не покупать лекарства в незнакомых местах или на незнакомых сайтах».