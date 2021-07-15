Погода в Израиле в пятницу, 16 июля: израильтян ожидает дикая жара

Синоптики и минздрав рекомендуют израильтян быть осторожными в связи с усилением жары. При этом в горах и внутренних районах страны будет жарче, чем обычно характерно для сезона. На прибрежных территориях ожидается повышенная влажность.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +32°С днем, + 23°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +29°С днем, +22°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +37°С днем, +23°С ночью;

Эйлат: ясно, +42°С днем, +28°С ночью;

Тверия: ясно, +39°С днем, +26°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 15 июля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-90 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 33°С.

Минздрав призвал израильтян готовиться к аномальной жаре.

Сильнейшая жара продолжает наступать на США.