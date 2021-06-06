Полиция Израиля задержала важного политика по подозрению в коррупции

Полиция Израиля арестовала четверых человек, среди которых, как утверждается, есть помощник министра.

Полиция Израиля арестовала четверых человек по подозрению в коррупции. В СМИ появились сообщения о том, что один из них является помощником министра. Правда, какого именно – не уточняется.

Об этом сообщает Times of Israel.

В пресс-службе полиции сообщают, что после тайного расследования подозреваемые были арестованы и допрошены с осторожностью. Еще несколько человек были задержаны по подозрению в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В заявлении подозреваемые указаны как государственный служащий, бывший государственный служащий, директор медицинской компании и директор лоббистской фирмы. Обыски были произведены по нескольким адресам, помимо домов и офисов подозреваемых.

Хотя в заявлении не содержится никаких подробностей, в сообщениях СМИ госслужащий был назван помощником министра.

Согласно заявлению, следователи подозревают, что в нескольких случаях государственный служащий, вместе с другими причастными к этому, делу брал взятки в обмен на продвижение коммерческих интересов крупных компаний.

Изначально расследование проводилось тайной командой антикоррупционного подразделения Lahav 443. В полиции отметили, что подозреваемые будут доставлены в суд Ришон ле-Циона.

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