Полиция собирается изменить маршрут Марша флагов, чтобы избежать столкновений с мусульманами

Полиция Израиля собирается изменить маршрут Марша флагов в Иерусалиме, чтобы он не проходил рядом с мусульманскими кварталами.

В полиции Израиля поддержали план перенаправить запланированный Марш флагов через Иерусалим, который должен пройти в конце недели. Так, правоохранителя хотят избежать столкновения с арабами, а потому марш перенаправят так, чтобы он проходил вдали от мусульманских кварталов.

Решение было принято после консультаций с экспертами. Отмечается, что новый план должно подписать правительство.

Отмечается, что «Марш флагов» проводится ежегодно в День Иерусалима, который приходится на 10 мая этого года. Однако он был отменен после того, как ХАМАС выпустил несколько залпов ракет по городу, что спровоцировало 11-дневный военный конфликт между правящей в Газе террористической группировкой и Израилем.

Организаторы объявили, что парад все-таки состоится. Он намечен на четверг 10 июня.

Парад традиционно проходит через мусульманские кварталы, хотя израильские и палестинские специалисты уже давно заявляют, что этот маршрут является провокационным. Так, местные арабские предприниматели вынуждены закрывать свои магазины, чтобы правоохранительные органы могли обезопасить район.

Ранее Курсор писал, что израильская полиция одобрила «Марш флагов» в Иерусалиме.

Также мы сообщали, что в Еш Атид заявили, что «Марш флагов» призван предотвратить формирование коалиции.