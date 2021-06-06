Появились подробности ареста высокопоставленных чиновников по подозрению в коррупции

Среди арестованных сегодня по подозрению в коррупции оказался личный советник министра жилищного строительства Яакова Лицмана Мотти Бабчик.

Отмечается, что Бабчик является старшим помощником и доверенным лицом Лицмана.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Другими арестованными были начальник одного из отделов корпорации по производству молочных продуктов Tnuva, а также руководство одной из медицинских компаний и еще одна компания, занимающаяся предоставлением лоббистских услуг.

В прошлом месяце генпрокурор Авихай Мандельблит сообщил о намерении предъявить обвинения и Лицману, которого подозревают в попытках воспрепятствовать проведению расследования, а также злоупотреблении служебным положением при попытке помочь осужденной за насилие над своими подопечными бывшей директрисе австралийской ультраортодоксальной женской школы Малке Лейфер.

Ранее Курсор сообщал, что полиция Израиля задержала важного политика по подозрению в коррупции.

В Тель-Авиве арестовали троих арабов после проникновения в здание минобороны.

Также мы сообщали, что в Рамалле арестовали высокопоставленного члена ХАМАСа.