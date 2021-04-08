Правительство готовится одобрить 540 единиц жилья в Восточном Иерусалиме

С начала года в районе Хар-Хома на территории Восточного Иерусалима было построено 540 жилых домов для еврейского населения.

Данное строительство расширяет границы еврейских кварталов в Восточном Иерусалиме и позволит соединить Хар-Хома с другим строящимся кварталом Гиват-Хаматос. Об этом сообщает The Times Of Israel.

Утвержденный комиссией по строительству план жилья в еврейских кварталах Восточного Иерусалима должен быть одобрен Комитетом по планированию Иерусалимского округа, заседание которого запланировано на 21 апреля.

После одобрения новое жилье будет официально сдано в эксплуатацию.

По информации общественной организации Ir Amim, 540 квартир в в районе Хар-Хома будут первым жильем, одобренным Израилем на территории Восточного Иерусалима с момента прихода к власти президента США Джо Байдена.

В данный момент неизвестно, как Вашингтон отреагирует на расширение еврейских кварталов на территории Восточного Иерусалима.

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