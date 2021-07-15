Правящая партия Турции заявила об улучшении отношений с Израилем

После многих лет напряженных отношений представитель фракции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что появилась «основа» для роста торговли и туризма, что было бы «беспроигрышным» для обеих стран.

Израиль и Турция договорились работать над улучшением своих натянутых отношений. Заявление правящей партии появилось через несколько дней после телефонного разговора между президентами двух стран.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь партии Омер Челик заявил, что после телефонного разговора с президентом Ицхаком Герцогом появилась «структура» для улучшения отношений между Анкарой и Иерусалимом.

Челик сказал, что Турция хотела бы обсудить палестинскую ситуацию с Израилем и что такие области, как рост торговли и туризма, будут «беспроигрышным вариантом» для обеих сторон.

Более десяти лет между Израилем и Турцией сохраняются непростые отношения, и за последние несколько лет отношения значительно ухудшились. Но, несмотря на публичные размолвки между Эрдоганом и бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу, Анкара и Иерусалим продолжали поддерживать связи в ряде областей, включая туризм и торговлю.

В телефонном разговоре в понедельник Эрдоган поздравил Герцога с присягой на его новой должности президента на прошлой неделе и отметил важность отношений между двумя странами для региональной стабильности.

«Президенты подчеркнули в своем обращении, что связи между Израилем и Турцией имеют большое значение для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Существует большой потенциал для сотрудничества между странами во многих областях, в частности, в области энергетики, туризма и технологий», — говорится в заявлении Израиля.

В отчете также говорилось, что Герцог и Эрдоган подчеркнули «огромную важность поддержания контактов и непрерывного диалога, несмотря на разногласия во мнениях, с целью сделать позитивные шаги в направлении решения израильско-палестинского конфликта, что также будет способствовать улучшению израильско-турецким отношениям».

Озвученный Турцией призыв в значительной степени отражал мнение Израиля, хотя в нем отмечался призыв Эрдогана к израильско-палестинскому конфликту «урегулировать через двухгосударственное, прочное и всеобъемлющее решение в рамках резолюций ООН».

В последние месяцы появились сигналы о сдвиге из Турции. Эрдоган заявил, что, несмотря на их многочисленные расхождения во мнениях, «наше сердце желает, чтобы мы могли улучшить наши отношения с Израилем».

Большая часть напряженности связана с Газой и поддержкой Турцией террористической группировки ХАМАС, которая управляет этим сектором.

У Эрдогана также были очень натянутые отношения с бывшим премьер-министром Нетаниягу, поскольку эти двое регулярно публично обвиняли друг друга в том, что они «террористы или убийцы геноцида».

Аналитики предполагают, что Эрдоган хочет выслужиться перед новым президентом США Джо Байденом, который занял более жесткую позицию по отношению к Турции, чем его предшественник, и с одобрением воспримет, что Анкара займет более умеренный тон в отношении Израиля.

СМИ: почему Махмуд Аббас помогает Израилю и Турции наладить отношения? Как выяснилось, человек, устроивший телефонный разговор между президентом Ицхаком Герцогом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, был не кто иной, как глава ПА Махмуд Аббас.

Курсор сообщал, что Ицхак Герцог провел телефонный разговор с Эрдоганом. Эрдоган поздравил Герцога со вступлением в должность а также подчеркнул важность отношений между Израилем и Турцией.

Ранее Курсор писал, что президент Турции Эрдоган встретился с главой ПА Махмудом Аббасом. Согласно палестинским источникам, Аббас просит Эрдогана оказать давление на ХАМАС.