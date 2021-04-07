Прогноз погоды в Израиле на 8 апреля: ясное небо и понижение температуры

Синоптики дали прогноз погоды на четверг 8 апреля. По словам экспертов, погода будет от ясной до переменной облачности. Средняя температура воздуха сильно опустятся, однако показатель все-таки будет немного выше, чем характерно для сезона. Особенно это касается горных и внутренних районах Израиля.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: Ясно, +22 °С днем; +16 °С ночью;

Тель-Авив: Ясно, +21 °С днем; +15 °С ночью;

Хайфа: Ясно, +18 °С днем, +17 °С ночью;

Беэр Шева: Малооблачно, +25°С днем, + 12°С ночью;

Эйлат: Ясно, +33 °С днем+23, °С ночью;

Тверия: Ясно, +27°С днем, +14°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 20°С, слабые волны, высота волн 50-100 см, ветер — южный, скорость 15-25 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 19°С, сильные волны высотой 50-100 см, ожидается ветер —юго-восточный, скорость 15-25 3км/ч.

Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С, на воде ожидается легкое волнение, высота волн — от 20 до 40 см, ветер прогнозируется западный, от 20 до 35 км/ч.

Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С, на поверхности будет наблюдаться легкое волнение с волнами высотой 30-50 см, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 15-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 20°С.

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