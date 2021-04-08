Прогноз погоды в Израиле на 9 апреля: похолодание и дожди

Синоптики дали прогноз на пятницу 9 апреля. По словам экспертов, будет переменная облачность. Температуры воздуха довольно сильно опустятся. Показатель станет ниже, чем характерно для сезона. Более того, во второй половине дня в северных регионах и вдоль Прибрежной равнины ожидаются небольшие осадки в виде дождей.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: Ясно, +17 °С днем, +9 °С ночью;

Тель-Авив: Пасмурно, +19 °С днем, +14 °С ночью;

Хайфа: Облачно, небольшой дождь, +18 °С днем, +16 °С ночью;

Беэр Шева: Переменная облачность, +22°С днем, + 13°С ночью;

Эйлат: Ясно, +27 °С днем, +18 °С ночью;

Тверия: Малооблачно, небольшой дождь, +23°С днем, +13°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 19°С, слабые волны, высота волн 70-110 см, ветер — южный, скорость 10-20 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 19°С, сильные волны высотой 70-110 см, ожидается ветер —юго-восточный, скорость 10-20 3км/ч.

Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С, на воде ожидается легкое волнение, высота волн — от 20 до 40 см, ветер прогнозируется западный, от 20 до 30 км/ч.

Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С, на поверхности будет наблюдаться легкое волнение с волнами высотой 20-40 см, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-15 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 20°С.

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