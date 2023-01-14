Пугающие цифры: эксперты выявили новую зависимость у израильтян

Согласно новому отчету, за последний год экранное время израильтян впервые превысило 12-часовую отметку, и это даже не считая рабочего времени. В основном это был интернет-серфинг для развлечений, таких как социальные сети или просмотр фильмов.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Самая страшная часть истории: количество часов, потраченных на игры, подскочило с 2,1 в прошлом году до 2,6 часов в этом году.

Эти статистические данные появились в то время, когда мы все больше осознаем влияние мобильного телефона. И хотя мы пытаемся активно ограничивать время, проводимое перед экраном, например, не кладя телефон в спальню или не выходя в интернет по субботам, независимо от религиозной веры, эти попытки не кажутся очень эффективными. Мы продолжим наблюдать рост экранного времени. На практике приложения ведут постоянную борьбу за наше внимание, и они побеждают.

Смартфон подкрепляет каждое действие, которое мы совершаем, и вознаграждает нашу психологическую систему светом, звуком и цветом. Нашему мозгу эти подкрепления очень нравятся. Представьте себе ситуацию, когда каждое ваше слово получает похвалу, а каждый шаг сопровождается аплодисментами. Это именно то, что наш разум испытывает в цифровой среде.

Принцип прост. Получение значительной обратной связи в ответ на действие поощряет повторяющееся или даже компульсивное поведение, точно так же, как взаимодействие с игровым автоматом — вы дергаете за ручку и получаете подкрепление — машина отвечает вспышками, музыкой и иногда денежным вознаграждением. Ожидание награды заставляет нас повторять это действие снова и снова.

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