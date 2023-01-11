Работа поездов в Шаббат будет сокращена ‒ Регев

Министр транспорта Мири Регев объявила, что техническое обслуживание, проводимое на общественной междугородной железнодорожной системе в Шаббат, будет сокращено в соответствии с требованиями партий харедим.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Согласно плану, представленному министерством и должностными лицами Израильских железных дорог на встрече в среду, некоторые работы по техническому обслуживанию, запланированные на субботу, будут распределены по вечерам в будние дни. Благодаря этому гарантируют, что в Шаббат будут выполняться только критически важные работы, необходимые для безопасности пассажиров.

«Министр распорядился, чтобы услуги населению никоим образом не пострадали из-за плана, представленного на собрании», — говорится в заявлении.

Сотрудник Израильских железных дорог сообщил в беседе с журналистами, что решение Регева проблематично и «вызовет огромные задержки во многих проектах».

Председатель партии «Авода» Мейрав Михаэли, занимавшая пост министра транспорта в предыдущем правительстве, назвала объявленные изменения «позорным ходом».

«Невозможно перенести железнодорожные работы с шаббата на середину недели без ущерба для работы просто потому, что все ночные часы уже используются для работы», — написала она в Twitter.

«Во время моего пребывания на посту министра мы ускорили работу в Шаббат, чтобы быстрее восстановить службу. Мири и Биби капитулировали перед шантажом ультраортодоксов и наносят ущерб железной дороге и ее услугам», — добавила она

Председатель «НДИ» Авигдор Либерман раскритиковал «позорное решение» и повторил обвинение Михаэли в шантаже Регева и Нетаниягу.

«Биби пообещал, что не нарушит статус-кво, но, как всегда, на этот раз он солгал. Мы потребуем внеочередных дебатов в Кнессете и используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы отменить решение», — написал он в Twitter.

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