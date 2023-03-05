Распри в Ликуде: Эдельштейн сделал громкое заявление

Эдельштейн из Ликуда поддерживает приостановку судебной реформы и говорит, что другие депутаты считают то же самое.

Депутат-ветеран «Ликуда» призвал правительство приостановить свою кампанию по принятию спорного пакета в судебной системе, чтобы дать переговорам с оппозицией, направленным на смягчение плана, шанс на успех. Он сказал, что другие депутаты в Кнессете также поддерживают паузу.

Эдельштейн, бывший спикер Кнессета и одно время близкое доверенное лицо премьер-министра Биньямина Нетаниягу, отказался поддержать масштабную реформу в ее нынешнем виде.

«У нас есть возможность приостановить законодательный процесс на ограниченный период», — сказал Эдельштейн в новостях 12 канала в субботу вечером.

Комментарии Эдельштейна прозвучали через несколько дней после того, как он сказал, что правительство должно начать переговоры о судебной реформе на основе предложений, изложенных президентом Ицхаком Герцогом.

«Если в ходе переговоров выяснится, что оппозиция просто тянет время и выступает против всех изменений, а вся судебная система для нее священна, то мы можем вернуть законодательство в нужное русло», — сказал он. он сказал.

«Если нет, мы можем поговорить и договориться об изменениях, которые смогут выстоять», — добавил он.

Когда-то восходящая звезда внутри партии, Эдельштейн вступил в конфронтацию с Нетаниягу, так как он объявил о планах бросить вызов премьер-министру за лидерство в «Ликуде».

Как и другие умеренные консерваторы в Израиле, Эдельштейн сказал, что поддерживает изменения в судебной системе, но хотел бы внести изменения на основе консенсуса, а не по указу.

На вопрос 12 канала, будет ли он голосовать за судебную перестройку, если не будет диалога с оппозицией, Эдельштейн отказался прямо ответить на вопрос, заявив, что не хочет, чтобы его втягивали в ультиматум.

По словам Эдельштейна, другие члены Кнессета поддерживают идею приостановить на время законодательную инициативу, чтобы договориться о возможном компромиссе.

«Я разговаривал с несколькими депутатами Кнессета, и некоторые из них думают так же, как я», — сказал он в воскресенье армейскому радио.

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