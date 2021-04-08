Расследование МУС: Израиль не смог определиться со стратегией защиты

Заседание высших правительственных лиц о том, как отреагировать на объявленное Международным уголовным судом намерение расследовать предполагаемые «военные преступления» Израиля, закончилось безрезультатно. Планируется провести еще одну встречу до крайнего срока 9 апреля. Об этом сообщает а

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бени Ганц и министр иностранных дел Габи Ашкенази, их министерства, министерство юстиции и ЦАХАЛ представили свои рекомендации касательно ответа МУС.

Израиль не является членом МУС и придерживается политики отказа от сотрудничества с ним. Однако Палестинская автономия является участником Римского статута, учреждающего суд, и МУС признает ее государством-членом. Именно ПА подала жалобу на Израиль, которая привела к расследованию.

Израильские официальные лица назвали расследование незаконным, сосредоточив внимание на аргументе о том, что суд не обладает юрисдикцией, потому что в Израиле есть собственная независимая судебная система, способная судить солдат, совершающих «военные преступления». Они также утверждали, что Палестинская администрация не является государством и, следовательно, по закону не может быть членом суда.

Оба эти аргумента поддержали семь государств-членов МУС, которые направили в суд письма, возражая против расследования против Израиля. Нетаниягу также назвал расследование антисемитским и в ответ на обвинения в незаконном перемещении граждан на «оккупированную» территорию заявил, что евреи имеют право жить на своей исторической родине.

Нетаниягу, Ганцу и Ашкенази нужно будет решить, сохранять ли свою нынешнюю политику в отношении МУС или работать с ним. Если будет выбрано сотрудничество, варианты действий Израиля включают открытие собственного расследования обвинений в «военных преступлениях» против израильских солдат и официальных лиц.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет заседание, на котором будет обсуждаться предстоящее расследовании МУС предполагаемых «военных преступлений» Израиля и палестинских террористов.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о снятии санкций с главного прокурора МУС Фату Бенсуда и ее помощника, которые инициировал бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Курсор писал, что ЕС приветствует решение США отменить санкции против прокурора МУС.

СМИ: у Израиля осталось 9 дней на подачу заявления об отсрочке расследования МУС. Ответ Иерусалима в МУС должен быть получен 9 апреля, через месяц после того, как прокурор МУС Фату Бенсуда отправила письмо, уведомляющее Израиль о том, что она начинает расследование« военных преступлений».

Отчет: МУС дал Израилю и Палестине месяц для подачи заявления об отсрочке расследования. Чтобы получить отсрочку, любая из сторон должна доказать, что она способна расследовать дело самостоятельно.

Президент Реувен Ривлин призывает Францию поддержать Израиль и выступить против МУС. Ривлен призвал правительство Франции и другие европейские страны выступить против решения Международного уголовного суда о начале расследования в отношении ЦАХАЛа.

Израиль получил официальное письмо от МУС о расследовании «военных преступлений». В кратком письме на полторы страницы кратко изложены три основные области, которые будет охватывать расследование.

МУС заранее уведомил Палестину о расследовании «военных преступлений» Израиля.

Возглавляющий партию МЕРЕЦ депутат Ницан Горовиц выступил в поддержку расследования МУС. Горовиц заявил, что у МУС были все основания для начала расследования в отношении Израиля.

СМИ: расследование МУС может коснуться Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца.

По словам лидера партии Ямина Нафтали Беннета, расследование МУС в отношении Израиля было начато по вине премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

США осуждают расследование МУС в отношении Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал решение МУС антисемитским.

МУС начинает официальное расследование «военных преступлений» Израиля. Так, прокурор МУС Фату Бенсуда решила официально запустить в работу расследование «военных преступлений» Израиля на «палестинских территориях». Отмечается, что данное расследование будет охватывать некие «преступления», подпадающие под юрисдикцию Суда, которые предположительно были совершены начиная с 13 июня 2014 года.

К примеру, союзники Израиля критикуют МУС за постановление о военных преступлениях. Так, речь идет о Канаде, Германии и Австралии. Представители стран утверждают, что МУС не может расследовать предполагаемые военные преступления в Израиле.

В Израиле возмущены решением МУС. Решение гаагского Международного уголовного суда о признании Палестинской автономии государством поголовно возмутило израильских правительственных чиновников и общественных деятелей.

США выступают против решения МУС по Израилю. Государственный департамент США заявляет, что не будет поддерживать действия, «несправедливо направленные против Израиля».

Израиль предпринимает меры для защиты сотен сотрудников от расследования МУС.

МУС начинает расследование «военных преступлений» Израиля.

В Израиле возмущены решением МУС.

Генеральный прокурор Авихай Мандельблит заявил, что Международный уголовный суд не имеет власти над Израилем.

Напомним, что МУС закрыл дело об обвинениях в военных преступлениях против Израиля.