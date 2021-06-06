Раввины выступили против создания правительства под руководством Лапида и Беннета

Раввины, возглавляющие движение религиозного сионизма выступили с призывом не допустить формирования правительства перемен во главе с Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом.

Примечательно, что призыв не допустить формирования правительства перемен возглавил духовный лидер Ямины раввин Хаим Друкман.

Об этом сообщает Haaretz.

Под письмом с призывом сделать все, чтобы не допустить формирования правительства под руководством Яира Лапида и Нафтали Беннета подписали раввины Шмуэль Элияху и Шломо Авинери.

Заголовок письма гласит: «Призыв раввинов Израиля». В самом письме отмечается:

«Это правительство полностью противоречит желанию народа, что проявилось совершенно ясно на последних выборах. Еще не поздно, это определенно возможно. Невозможно согласиться с тем, что в Израиле появится правительство, которое разрушит фундамент отношений религии и государства, принятых со дня его основания и по сей день правительствами Израиля. Нет сомнений, что это правительство подорвет безопасность Израиля, поскольку оно полагается на поддержку сторонников террора, а также в него входят министры, которые призывают Международный суд в Гааге расследовать командиров ЦАХАЛа за военные преступления», – отмечают раввины в своем письме.

Авторы письма требуют приложить все усилия, чтобы не допустить формирования правительства перемен.

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